Pirinčani krekeri poslednjih godina postali su veoma popularni među osobama koje vode računa o ishrani, telesnoj težini i unosu kalorija. Često se koriste kao lagana užina i zamena za hleb, peciva i druge grickalice.

Ipak, pitanje koje se sve češće postavlja jeste – da li su zaista zdravi koliko se misli?

Mogu biti deo uravnotežene ishrane

Umeren unos pirinčanih krekera može biti deo zdrave i balansirane ishrane, posebno ako se biraju varijante od integralnog, odnosno smeđeg pirinča.

Takvi proizvodi sadrže više vlakana, antioksidanasa i korisnih nutrijenata u poređenju sa onima napravljenim od belog pirinča.

Lako se vare i pogodni su za osetljiv stomak

Pirinčani krekeri spadaju u namirnice sa niskim sadržajem FODMAP ugljenih hidrata, što znači da se lakše vare.

Zbog toga često odgovaraju osobama sa osetljivim digestivnim sistemom, jer ne izazivaju nadimanje i nelagodnost kod svih ljudi.

Mogu pomoći u kontroli telesne težine

Jedna od glavnih prednosti pirinčanih krekera jeste njihova niska kalorijska vrednost.

Zamena jednog peciva sa nekoliko pirinčanih krekera može smanjiti ukupan unos kalorija tokom dana, zbog čega se često nalaze u planovima ishrane za mršavljenje.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da sama zamena nije dovoljna ako ostatak ishrane nije uravnotežen.

Uticaj na šećer u krvi

Integralne žitarice, uključujući smeđi pirinač, mogu doprineti boljoj regulaciji nivoa šećera u krvi.

Vlakna usporavaju varenje ugljenih hidrata, što pomaže u sprečavanju naglih skokova glukoze.

S druge strane, pirinčani krekeri od belog pirinča imaju viši glikemijski indeks i mogu brže podići šećer u krvi, naročito ako se jedu sami.

Zbog toga se preporučuje da se kombinuju sa proteinima ili zdravim mastima, poput:

jogurta

posnog sira

humusa

avokada

bademovog putera

Izvor su antioksidanasa i minerala

Integralni pirinač sadrži fenolna jedinjenja, prirodne antioksidanse koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja.

Pored toga, pirinčani krekeri mogu sadržati važne minerale poput:

mangana (zdravlje kostiju i imunitet)

niacina (pretvaranje hrane u energiju)

magnezijuma i cinka u manjim količinama

Postoje li mane?

Iako se često smatraju zdravom užinom, pirinčani krekeri nisu idealni u svim situacijama.

Varijante od belog pirinča brzo podižu šećer u krvi i ne pružaju dug osećaj sitosti.

Zbog toga osobe sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom treba da budu oprezne i da vode računa o količini.

Beli ili integralni – šta izabrati?

Nutricionisti uglavnom daju prednost integralnim pirinčanim krekerima.

Oni sadrže više vlakana, vitamina i minerala, duže drže sitost i imaju povoljniji uticaj na metabolizam.

Zbog toga se smatraju boljim izborom za svakodnevnu upotrebu, dok beli krekeri mogu biti povremena užina, ali ne i osnovna zamena za obrok.