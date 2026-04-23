Neven Melvan, glavni sekretar Sindikata pomoraca Hrvatske otkrio je najnovije informacije i to kakva je situacija sa Hrvatima koji se nalaze na brodu.

"Dvojica pomoraca koji se nalaze na MSC Francesca nalaze se na brodu na koji su ušli pripadnici Iranske revolucionarne garde. Prema našim saznanjima, prema njima nije bilo negativnog odnosa ni problema u tom smislu. Oni su preuzeli brod, ne diraju posadu, omogućili su im sve tako da im je ostala mogućnost komunikacije s kućom i porodice", navodi Melvan za Dnevnik.hr.

Situacija ozbiljna

"Ova situacija je neodrživa i krajnje neozbiljna od strane kompanije koja je pokušala u ovim uslovima da prođe kroz moreuz ako se zna da je isti blokiran. Iskreno osuđujemo dovođenje u opasnost ljudi i posade, kao i samog tereta zbog finansijskih razloga, to je krajnje neozbiljno", napominje Melvan.

On ističe da je reč o italijanskoj kompaniji MSC, čije se kancelarije nalaze na Kipru.

"Nismo očekivali da će ovako velika i ozbiljna kompanija reagovati na ovakav način", kaže sagovornik Dnevnika.

U Persijskom zalivu trenutno se nalazi oko 200 hrvatskih pomoraca, koji zasad rade bez većih poteškoća, iako u zahtevnim okolnostima.

"Oni koji se nalaze u Persijskom zalivu, a njih ima blizu 200 hrvatskih pomoraca, nemaju većih problema s obzirom na uslove. Sama činjenica da se nalaze u ratnoj zoni nije ugodna i nije nešto u čemu želite da se nalazite, ali zasad nije bilo napada na brodove na kojima se nalazi hrvatska posada, niti je bilo pokušaja prolaza kroz Ormuz ako se zna da je isti zatvoren", ističe sekretar.

On kaže da ljudi odlaze i rade svoj posao u uslovima kakvi jesu i jednostavno bilo kakvo drugo pokušavanje menjanja situacije bez sigurnosti i garancija nije dobro.

Snabdevanje brodova zasad nije upitno, ali dugotrajnost krize mogla bi dovesti do ozbiljnih problema. Na pitanje imaju li dovoljno hrane, vode i likova, Melvan kaže da, za sada, imaju.

"Međutim pitanje je ako se ova situacija oduži, a nažalost izgleda da hoće, onda možemo u roku od nekoliko nedelja ili mesec dana imati humanitarnu katastrofu jer će se dovesti u pitanje snabdevanje brodova gorivom, vodom, hranom i svime što pomorcima treba. Zasad tih problema nemamo, ali potencijalno taj problem postoji", ističe on.

Zabeleženi su i zahtevi za povratak pomoraca u Hrvatsku, a većina ih je rešena.

"Bilo je zahteva, uglavnom su svi rešeni, jedan je u postupku rešavanja. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova stvarno radi dobar posao, koordiniše s pomorcima, njihovim porodicama i kompanijama kako bi te ljude vratili kući. Smene se događaju, neki aerodromi su otvoreni dole. Otvoren je Daman, otvoren je Dubai, tako da se smene događaju više-manje redovno u uslovima kakvi jesu", dodaje on.