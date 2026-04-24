„Moja supruga je šetala psa i prišla ogradi gde su bila dva mala psa. Pustila ih je da se ponjuše, a zatim ih i pomazila. Nakon toga je nastavila dalje“, rekao je on.

U tom trenutku ništa nije ukazivalo na to da će ovaj susret sa psom dovesti do ozbiljnog problema.

Optužbe za krađu psa i eskalacija sukoba

Međutim, dve nedelje kasnije situacija je eskalirala. Dok su prolazili istom ulicom, vlasnica psa je izašla na put i počela da viče, optužujući ženu da je pokušala da ukrade njenog ljubimca.

Prema rečima supruga, žena je tvrdila da je incident prijavila policiji i da se njegova supruga „maskirala“ kako bi izvršila krađu psa.

„Pokušali smo da je smirimo, ali nije vredelo“, dodao je.

Pretnje i nasilno ponašanje u dvorištu

Ubrzo nakon toga, situacija je postala još ozbiljnija. Vlasnica psa i njen partner došli su do njihove kuće i počeli da prave haos.

„Došao je muškarac, besan, lupao na vrata i vikao. Govorio je: ‘Kome ćeš ti ženu da diraš!’ Sve je gledala naša maloletna ćerka“, ispričao je sagovornik.

On tvrdi da je muškarac u jednom trenutku izvadio pištolj i repetirao ga, a zatim i palicu i bokser, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba.

Porodica se zaključala u kuću i pozvala policiju, dok su napadači pobegli.

Policijska intervencija i odluka tužilaštva

Policija je potvrdila da je intervenisala i da je protiv muškarca podneta prijava zbog pretnji. Ipak, slučaj je kasnije dobio neočekivan epilog.

Tužilaštvo je odbacilo prijavu zbog nedostatka dokaza. Osumnjičeni je negirao da je imao oružje, a oružje nije pronađeno tokom istrage.

„Rekao je da nema pištolj i to je bilo dovoljno. Pustili su ga posle dva dana“, naveo je suprug.

Posledice incidenta na porodicu

Porodica ističe da i dalje oseća posledice ovog događaja i da se još nisu oporavili od stresa.

„Žena i ćerka se još nisu oporavile od traume. Osećamo se nezaštićeno“, zaključio je on.