Stanovnici određenih delova Barselone iskoristili su priliku da iznajmljuju balkone i terase sa kojih se pruža pogled na trasu kojom će 10. juna proći papa Lav XIV. Internet oglasi nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini Bazilike Sagrada Familia, a cene najma dosežu i do 1.600 evra, prenose lokalni mediji.

Najskuplje ponude omogućavaju iznajmljivanje prostora za do osam osoba, uz dodatne pogodnosti kao što su osveženje, vino, prostor za sedenje i korišćenje toaleta. Pojedinačna mesta prodaju se po cenama od oko 250 evra, dok se druge ponude kreću između 350 i 1.200 evra, u zavisnosti od lokacije i trajanja najma.

Najveći broj oglasa odnosi se na stanove u četvrti Eixample, u neposrednoj blizini bazilike, gde se tokom posete očekuje velika gužva turista i vernika. Najam obično traje dva do tri sata, a vlasnici nude rezervaciju celog balkona ili pojedinačnih mesta.

U pojedinim slučajevima traži se uplata avansa od 50 odsto ukupne cene. Mediji upozoravaju na mogućnost prevara u ovakvim neformalnim aranžmanima i savetuju proveru identiteta oglašivača i oprez prilikom uplate avansa.

Gradske vlasti Barselone uspostaviće bezbednosnu zonu oko bazilike, u kojoj će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem.

Papa Lav XIV je u višednevnoj poseti Španiji, tokom koje će obići prihvatne centre za migrante, obratiti se španskom parlamentu i posetiti Baziliku Sagrada Familia. Planiran je i susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi. Poseta traje do 12. juna i organizovana je na poziv španskog premijera Pedra Sančeza, koji je više puta javno podržao papine stavove o miru i migracijama.

Tokom poslednjih nedelja, papa je upozoravao na posledice ratnih sukoba i kritikovao zloupotrebu religijskog jezika za opravdavanje vojnih intervencija, naglašavajući važnost širenja mira u svetu, piše Dnevno.hr.