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Za par sati zgrću 1.600 evra: Ova lokacija sada vlasnicima donosi debeo dobitak
Stanovnici četvrti Eixample u Barseloni iskoristili su priliku da privremeno unovče svoje balkone i terase dok papa Lav XIV prolazi gradom. Cene najma rastu i do 1.600 evra, a pojedinačna mesta dostupna su već od 250 evra.
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