- Ministri odbrane Grčke, Holandije i Francuske obavestili su nas da je tokom njihove posete Kipru avion u kojem su se nalazili doživeo smetnje sa ilegalnog aerodroma Timbu - saopšteno je iz kancelarije predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, prenosi Politiko.

U saopštenju se navodi i da su oko aviona koji je prevozio grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa primećeni i turski borbeni avioni kako deluju u tom području.

- Sve ovo će Republika Kipar propisno osuditi gde je to prikladno. Ministar odbrane će danas obavestiti visoku predstavnicu EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku (Kaju Kalas), a takođe će obavestiti i Evropski savet tokom njegovog zasedanja - ističe se u saopštenju.

Grčki i kiparski zvaničnici su za Politiko rekli da je radio komunikacija aviona sa ministrima odbrane zemalja članica EU bila poremećena dok su avioni leteli blizu aerodroma Erkan, kod grada Timbu u severnom delu Kipra, koji je pod turskom kontrolom.

Osim toga, dva turska borbena aviona F-16 poletela su i pratila najmanje jedan avion koji je prevozio evropske zvaničnike dok su se približavali Kipru, održavajući distancu, rekli su zvaničnici.

Prema rečima zvaničnika, takav tretman imali su avioni koji su prevozili grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa i francusku ministarku oružanih snaga Katrin Votren, kao i predstavnike Holandije. Šef sindikata kontrolora leta kiparskih Turaka Kursad Hudaverdioglu negirao je da se dogodio incident, navodeći da su avioni F-16 "poleteli zbog vanredne situacije" i da su "leteli ka severu ostrva bez kršenja bilo kakvih granica od trenutka poletanja", ne navodeći o kakvoj se vanrednoj situaciji radilo.