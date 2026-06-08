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Iran: 15 ljudi povređeno u najnovijim izraelskim napadima

U najnovijim izraelskim napadima na Iran ranjeno je 15 ljudi, a nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva, rekao je u ponedeljak šef iranske službe za vanredne situacije.

Četrnaest ljudi je povređeno u Mahšaru u jugozapadnoj provinciji Huzestan, a jedna osoba je ranjena u Teheranu, rekao je za novinsku agenciju Tasnim Džafar Mijadfar, šef iranske organizacije za vanredne situacije.

Miadfar je rekao da je 14 povređenih otpušteno nakon što im je pružena pomoć i da je samo jedna osoba ostala u bolnici.

Izrael je bombardovao Liban 3.500 puta tokom primirja

Izrael je izveo skoro 3.500 vazdušnih udara na Liban i stotine kontrolisanih rušenja uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je postignut uz posredovanje SAD i koji je na snazi već nedeljama, rekao je libanski premijer. Navaf Salam je rekao da je od 17. aprila do 7. juna Izrael izveo 3.491 vazdušni napad, 407 rušenja i šest operacija "sravnjavanja" sa zemljom u kojima su uništena čitava sela u najjužnijem delu Libana. Rekao je da njegova zemlja pokušava da održi primirje. Međutim, najnovija eskalacija Izraela i Irana izazvala je još veće raseljavanje i da je teško da se smeste porodice koje beže.

Iran je koristio napredne balističke rakete u napadima na Izrael

Iran je koristio svoje rakete Hajbar Šekan najnovije generacije u noćnim napadima na sever Izraela i ispalio kombinaciju raketa Emad, Gadr-F i Hajbar Šekan u napadima jutros, rekao je vojni izvor novinskoj agenciji Fars.

Hezbolah izveo raketni napad na izraelske vojnike u Libanu

Hezbolah saopštio da se pridružio najnovijem talasu eskalacionih udara na Bliskom istoku ciljajući grupu izraelskih vojnih vozila i vojnika na jugu Libana. U objavi na Telegramu, grupa tvrdi da je ispalila raketnu vatru na okupljena vojna vozila i vojnika na obodu Beit Jahuna. Ovo je, kako se navodi, odgovor na izraelsko "kršenje primirja i napade na sela u južnom Libanu". Izrael se još nije oglasio povodom napada, a obim štete ili povređenih je nejasan.

Iranska raketa pogodila izraelsko naselje na Zapadnoj obali

Iran spreman za produženi sukob i udare na interese SAD

Iran je spreman za produženi sukob sa Izraelom i za napade protiv interesa SAD, a sve neophodne pripreme su već obavljene, objavila je u ponedeljak novinska agencija Tasnim, povezana sa Nacionalnom gardom, pozivajući se na neimenovani vojni izvor.

Izvor je rekao da je svako verovanje Izraela ili Sjedinjenih Država da se iranski odgovor može obuzdati strategijom "kontrolisane eskalacije" pogrešna procena, dodajući da će Teheran podići nivo konfrontacije i kazne sve dok Izrael "ne zažali što je nastavio svoje zločine".

Izvor je takođe rekao da Vašington ne može da se distancira od postupaka Izraela i da će snositi troškove za svoju podršku, odbacujući svako prikazivanje odvojenih američkih i izraelskih frontova kao "propagandu i obmanu".

Snimak raketnog napada na izraelski petrohemijski pogon; "Zažalićete"

Teheran ima oružje koje bi moglo da poremeti život u Izraelu?

Alaedin Borudžerdi, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost, rekao je da Iran poseduje oružje koje još nije koristio i koje bi moglo da poremeti svakodnevni život u Izraelu ako bude raspoređeno. "Imamo oružje koje bi, ako se upotrebi, poremetilo živote cionista", rekao je Borudžerdi, ne navodeći dalje detalje.

Napadnut brod u Ormuskom moreuzu

Teretni brod pod zastavom Palaua sa 24 indijska člana posade napadnut je u blizini Ormuskog moreuza u ponedeljak, javili su arapski i indijski mediji. Prema izveštajima, u napadu je pogođena mašinska soba broda. Nema neposrednih informacija o žrtvama ili obimu štete.

Pretnja Huta u Crvenom moru neće predstavljati rizik za brodarske grupe

Ne očekuje se da će najnovija pretnja Huta pomorskim operacijama u Crvenom moru imati veliki uticaj na saobraćaj, jer većina brodarskih linija već izbegava to područje, rekli su rukovodioci brodarskih kompanija, prema pisanju Fajnenšel tajmsa. Jemenski Huti, koje podržava Iran, u ponedeljak su ponovili raniju pretnju da će ciljati na sve izraelske brodove u tom području. "Ne čini se da ovo povećava rizik za kontejnerski prevoz", rekao je Lars Jensen, glavni izvršni direktor kompanije Vespuči Maritim. Prolaz kroz moreuz Bab-el-Mandab bio je najmanje 50 odsto manji nego pre 2023. godine, navodi se u izveštaju.

Eksplozije u nekoliko iranskih gradova

Eksplozije su se čule u ponedeljak u Karadžu, Isfahanu i nekoliko gradova u blizini Teherana, uključujući Eslamšahr, Malard, Kahrizak i Bager Šahr, javili su iranski državni mediji.

Eksplozija na aerodromu u Širazu

Na aerodromu Širaz na jugu Irana u ponedeljak se čula eksplozija, objavio je iranski veb-sajt Didban. Ranije su svi letovi na aerodromu Širaz otkazani do 20 časova po lokalnom vremenu.

Drama u Teheranu

Eksplozija je potresla prostorije Ministarstva spoljnih poslova u centru Teherana.

"Tačna lokacija i izvor ove eksplozije još uvek nisu poznati", javili su lokalni mediji, uključujući novinsku agenciju Fars.

Dodaje se da je "istovremeno, protivvazdušna odbrana takođe aktivirana u nekim delovima Teherana".

Prekinuta komunikacija sa Modžtabom Hamneijem

Komunikacija između vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija i iranskih zvaničnika je prekinuta od nedelje uveče, prema informacijama koje je dobio Iran Internešenel. Izvor upoznat sa razvojem događaja rekao je da su raketni napadi na Izrael u ponedeljak verovatno izvedeni po unapred utvrđenim vojnim protokolima bez koordinacije sa kancelarijom vrhovnog vođe Hamneija. Izvor je dodao da je odgovor Revolucionarne garde na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta izgledao prebrzo da bi usledio nakon razmene poruka sa Modžtabom Hamneijem.

Iran pokreće sudski postupak protiv više od 3.000 ljudi

Iran je pokrenuo sudski postupak protiv 3.121 osobe zbog "saradnje sa neprijateljem", saopštilo je pravosuđe zemlje. Asgar Džahangir, portparol pravosuđa, rekao je da su oni koji su pod krivičnim gonjenjem "izdajnici domovine i plaćenici" koji su radili u saradnji sa SAD i Izraelom. Do sada je uhapšeno i ostaje u pritvoru 2.406 osoba. Podignuto je približno 1.000 optužnica, dodao je portparol.

Napad na Iran velikih razmera

Izraelska vojska saopštila je da su borbeni avioni izveli "napad velikih razmera" na "strateške odbrambene sisteme" širom Irana. "Nedavno su odbrambeni sistemi raspoređeni u brojnim oblastima širom Irana kao deo napora režima da obnovi svoje kapacitete za detekciju i odbranu, koji su degradirani tokom operacije. Udar je doveo do demontaže ovih sistema", navodi se u saopštenju, dodajući da su u operaciji učestvovale desetine ratnih aviona.

Eksplozija u zapadnom Teheranu

U zapadnom Teheranu se u ponedeljak čula eksplozija, prema izveštaju Nournews-a, medija povezanog sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana.

Teheran: "Nastavićemo"

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da će iranske oružane snage nastaviti sa svojim "merama odvraćanja" koliko god bude potrebno, dodajući da diplomatija ne može da se nastavi ako Izrael ili Sjedinjene Države prekrše sporazume koji su doveli do primirja u Libanu. Bagaei je takođe kritikovao generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija, rekavši da je njegov pristup iranskom nuklearnom dosijeu bio "politički i neodgovoran". Dodao je da odgovornost za trenutno stanje iranskog nuklearnog dosijea snose Sjedinjene Države i Izrael.

Bagaei: "Izrael ili obmanuo SAD ili je delovao koordinirano"

Iran je izrazio sumnju u izjave SAD da nije bio upoznat sa izraelskim vojnim akcijama, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei je u ponedeljak rekao da je Izrael ili obmanuo Vašington ili su dva saveznika delovala koordinirano.

Bagaei je rekao da je iranski napad prethodnog dana bio "odbrambena mera" prema članu 51 Povelje UN i tvrdio da Sjedinjene Države snose direktnu odgovornost za izraelske akcije koje, po mišljenju Teherana, podrivaju regionalni mir i bezbednost.

Iran kaže da neće dozvoliti ponovljene napade pod "plaštom primirja".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagaei rekao je da Iran neće dozvoliti Izraelu ili Sjedinjenim Državama da više puta izvršavaju napade dok nastavljaju da izjavljuju svoju posvećenost prekidu vatre. "Nećemo dozvoliti cionističkom režimu ili Sjedinjenim Državama da iskoriste trenutnu situaciju i ponavljaju svoje agresije svaki dan, dok samo izdaju saopštenja u kojima kažu da ostaju posvećeni primirju", rekao je Bagaei.

Svi aerodromi u zapadnom Iranu zatvoreni do daljnjeg

Svi aerodromi u zapadnom Iranu zatvoreni su do daljnjeg, saopštila je jutros iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na Iransku organizaciju civilnog vazduhoplovstva.

Navodi se da su, nakon izveštaja o napadima na teheranske aerodrome, zatvoreni i Međunarodni aerodrom Mehrabad i Međunarodni aerodrom Imam Homeini.

Izraelski udari na Iran

Izrael zatvorio granice sa Gazom nakon napada Irana

Izraelska vladina agencija COGAT objavila je da zatvara prelaze Rafah i Kerem Šalom u Gazi do daljnjeg.

Agencija je dodala da je zatvaranje jedna od "neophodnih bezbednosnih mera" uvedenih nakon iranskog raketnog napada na Izrael.

Nova lansiranja iz Irana

Gori Izrael

Upozorenje za SAD

Islamska revolucionarna garda saopštila je da je nedavno gađala dve izraelske vazduhoplovne baze u Nevatimu i Tel Nofu raketnim napadima, prema državnim medijima. Navodi se da je "spremna da izvodi operacije na svim frontovima" i da su odgovori planirani "na osnovu različitih neprijateljskih scenarija". "Upozoravamo američku administraciju i režime koji podržavaju neprijateljski entitet na posledice intervencije. Potvrđujemo da će svako zemljište ili vazdušni prostor otvoreni za agresiju protiv Irana učiniti njegove vlasnike direktnom metom naših udara."

Dramatično saopštenje; Proglašena puna borbena gotovost

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela, gađajući strateške vazdušne baze.

Treći napad iranskih raketa

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala treći talas raketa lansiranih iz Irana ka zemlji. Navodi se da odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju i da su poslate poruke predostrožnosti onima u relevantnim područjima. "Pre kratkog vremena, izraelska vojska je identifikovala rakete lansirane iz Irana ka teritoriji Države Izrael. Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju. U proteklih nekoliko minuta, Komanda domaćeg fronta poslala je predostrožnu direktivu direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima. Javnost se moli da se ponaša odgovorno i sledi uputstva – ona spasavaju živote. Po prijemu upozorenja, javnosti se nalaže da uđe u zaštićeni prostor i da tamo ostane do daljnjeg obaveštenja", navodi se u saopštenju izraelske vojske. Iranska Revolucionarna garda je nedavno saopštila da je ciljala dve vazduhoplovne baze u Nevatimu i Tel Nofu.

Lete rakete na sve strane

Iranska državna televizija je prenela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Gardijan.

Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspešno presrele sve iranske balističke rakete.

Američki predsednik Donald Tramp apelovao je na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "ne uzvraća na napade" rekavši da nije srećan zbog eskalacije i da to neće pomoći u pregovorima sa zvaničnim Teheranom.

IRGC navodi da je pokrenula napade na izraelske vazduhoplovne baze Nevatim i Tel Nof.

Navodi se da su napadi bili odgovor na izraelske napade na nekoliko radarskih lokacija u tri dela zemlje.

Revolucionarna garda: Izrael koristio balističke rakete za napad na Iran