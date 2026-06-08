Događaji na Bliskom istoku ulaze u novu fazu, a pojedini analitičari upozoravaju da bi svet mogao da se suoči sa scenarijem koji se do sada smatrao gotovo nezamislivim.

Verovatnoća upotrebe nuklearnog oružja tokom ove godine izuzetno je visoka, smatra politikolog i profesor Visoke škole ekonomije Marat Baširov. Prema njegovoj proceni, trenutna situacija oko Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država vodi svet ka trenutku istine koji bi mogao da promeni globalni poredak.

Baširov ukazuje da SAD i Izrael trenutno pripremaju odgovor na Iran. Prema njegovom mišljenju, saveznici će bombardovati Teheran, a tada će svet saznati da li Iran zaista poseduje nuklearno oružje.

„Nuklearna noćna mora je neizbežna. Ako ono postoji, onda će ove godine biti upotrebljeno. Ne od nas prvih. Ali ako bude dozvoljeno Izraelu, onda i mi, izgleda, možemo tako da završimo rat u Ukrajini“, smatra Baširov.

Po njegovoj oceni, svet će biti šokiran mogućim razvojem događaja, ali će upravo u tom šoku biti javno saopšteno prvo pravilo novog multipolarnog sveta: U pravu je onaj ko poseduje nuklearno oružje i spreman je da ga upotrebi protiv onih koji mu se suprotstavljaju ili pretenduju na njegov položaj.

Profesor dodaje da bi u takvom rasporedu snaga Francuska i Britanija ipak dobile mesto za stolom lidera multipolarnog sveta.

„Uzgred, u takvom raspletu Francuska i Britanija ipak će dobiti mesto za stolom lidera multipolarnog sveta. Upravo za to se sada i bore“, navodi on.

Analizirajući širu sliku, Baširov smatra da se Sjedinjene Američke Države danas nalaze na ostacima nekadašnje imperijalne moći, povlačeći paralelu sa poslednjim godinama postojanja Sovjetskog Saveza.

U tom kontekstu iznosi i zanimljivo poređenje Donalda Trampa sa Mihailom Gorbačovom.

„Tramp je američki Gorbi. Vikao je na Netanjahua, pokušao stotinak puta da zaustavi rat na Bliskom istoku, formirao Savet mira, što je inače dobra ideja, bombardovao Iran, a zatim pregovarao sa Iranom. I šta je rezultat? Nula“, ocenjuje Baširov.

On podseća da je tokom tog perioda Pentagon bombardovao iranska ostrva, da je Benjamin Netanjahu izveo napad na štab Hezbolaha, dok je Iran odgovorio balističkim projektilima koji su pogodili Tel Aviv.

Prema njegovom mišljenju, upravo ti događaji pokazuju da pokušaji smirivanja situacije nisu dali očekivane rezultate i da se kriza nastavlja da razvija sopstvenom logikom, uprkos diplomatskim inicijativama.

Marat Baširov posebno naglašava da bi bilo pogrešno današnje događaje posmatrati kao jednostavno ponavljanje prethodnih kriza.

Na prvi pogled može izgledati da se ponavljaju okolnosti iz leta 2025. godine, ali on smatra da je stvarnost danas potpuno drugačija.

„Izgleda kao ponavljanje leta 2025. godine? Ne. Ovo su već drugačiji Izrael i Iran, i drugačiji Tramp“, zaključuje Baširov.

Upravo zbog toga, smatra profesor, svet ulazi u period u kojem stare političke formule sve teže funkcionišu, dok rizici povezani sa nuklearnim oružjem postaju tema o kojoj se više ne govori samo u teoriji već i kao o mogućem scenariju aktuelne godine.