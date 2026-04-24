Oznaku će nositi proizvodi odabrani po jasnim kriterijumima, da budu i kvalitetni i pristupačni, uvek i bez izuzetka. Širok asortiman obuhvataće proizvode iz različitih kategorija od svežeg asortimana i osnovnih životnih namirnica, preko zdrave hrane do konditorskih proizvoda i neprehrane.

Ponuda u okviru „Cena Miljenica“ će se pratiti i usklađivati na nedeljnom nivou kako bi se kupcima kontinuirano nudio širok asortiman kvalitetnih proizvoda po odličnim cenama.

„Želeli smo da kupci primete „Cene Miljenice“ svaki put kad dođu u MAXI, ne kao akciju koju treba uhvatiti na vreme, već kao siguran oslonac u svakodnevnoj kupovini. Titulu „Cene Miljenice“ osvaja samo onaj proizvod privatne robne marke iz Maxi asortimana koji je istovremeno i cenovno pristupačan i proverenog kvaliteta“, kaže Milica Rakovac, iz korporativnih komunikacija kompanije Delez Srbija.

„Cene Miljenice" će obuhvatiti široku paletu proizvoda iz svih kategorija. Tako kupci u MAXI prodavnicama već mogu pronaći gaziranu vodu 1,5l od 33,99 dinara, makarone 400g po ceni od 53,99 dinara, sir Gauda 250g za 274,99 dinara, kiselu pavlaku 400g od 114,99 dinara i krem za kuvanje 500ml po ceni od 147,99 dinara. Tu su i majonez 300ml za 116,99 dinara, čajna kobasica 100g od 156,99 dinara, mlečna čokolada 100g po ceni od 122,99 dinara i dvoslojni ubrus za 204,99 dinara. To su samo neki od artikala, a ponuda će se redovno osvežavati.

„Cene Miljenice" pratiće se i usklađivati nedeljno, pa umesto da uporedno traže ponude u različitim trgovinama, kupci mogu biti sigurni da će pod ovom oznakom uvek pronaći proizvode koje odlikuje i redovno niska cena i visok kvalitet. U trenutku kada kupovina zahteva malo više razmišljanja, „Cene Miljenice“ su tu da svaki odgovor bude jednostavan - i kvalitet i niska cena, svaki dan.