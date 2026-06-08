"Potrebno je učiniti sve da ne dođe do zastoja u radu na dva ledolomca o kojima ste govorili, Lenjingrad i Staljingrad. I, naravno, nastaviti realizaciju planova za projekat Lider", rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

Radovi na ledolomcu "Staljingrad", čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, odvijaju se po planu, dok izgradnja "Lenjingrada" napreduje brže od predviđene dinamike i trenutno je završena 31,45 odsto, izjavio je ranije direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

Početkom juna, Putin je naložio da se obezbedi neophodno finansiranje, pre svega vanbudžetsko, za izgradnju petog i šestog serijskog univerzalnog nuklearnog ledolomca, kao i da se razmotri mogućnost državnih garancija za finansiranje tokom 2026. i 2027. godine.

Ledolomci projekta 22220 namenjeni su za plovidbu i pratnju brodova u arktičkim vodama, uključujući područja Jeniseja i Obskog zaliva, kao i za tegljenje plovila i drugih objekata kroz led i otvoreno more, a snaga ovih nuklearnih ledolomaca iznosi 60 megavata.