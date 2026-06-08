Krkobabić je tokom svečanog dela sednice poručio da "navija za državu socijalne pravde".

"To znači da svaki čovek ima pravo da ima svoj krov nad glavom, da ima čist vazduh, pijaću vodu i da odlučuje o svojoj sudbini. I osnovno, da može da pruži ruku svom komšiji i da mu je taj stegne i da zajedno rešavaju svoje probleme. Tako vidim budućnost Srbije i budućnost srpskih sela", naglasio je predsednik PUPS.



Prema njegovim rečima, socijalne razlike veće su nego ikada, a izuzetno mali broj ljudi drži sve.

"Ostali imaju da jedu ili piju u umerenoj meri i ništa preko toga", ukazao je Krkobabić.

Naveo je da svečanosti PUPS prisustvuju ljudi koji dolaze iz svih delova Srbije, kao i da su došli sa čuju i pitaju ono što ih zanima.

"Onda kad se vrate mogu da pojasne stvari svojim porodicama. Hteli - ne hteli, na neki način uvukla se neka vrsta podele između nas. Međugeneracijska solidarnost kao da je lagano izbledela. Ovo je 21. vek i to druga četvrtina, kako to brzo ide. Svet se menja", zaključio je Krkobabić.