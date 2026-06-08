Vatra je progutala garažu, uništivši ukupno 27 autobusa i izazvavši haos dok su plamenovi gutali lokaciju, što je dovelo i do velike evakuacije.

Na snimcima se vidi gust, crni dim koji se uzdiže iznad depoa kompanije Viacao Anchieta u četvrti Prasa Edgar da Mata Machado.

Drama se odigrala u četvrtak, a alarm je podignut u 13.15 časova po lokalnom vremenu.

Sedam vatrogasnih vozila i 23 vatrogasca hitno su izašli na teren u očajničkom pokušaju da stave vatru pod kontrolu.

Međutim, požar je nastavio da se širi među autobusima, ostavljajući za sobom samo izgorele okvire vozila.

Razorni požar navodno je bio vidljiv sa više lokacija širom grada, dok su prestravljeni stanovnici nemoćno posmatrali prizor.

Putevi u okolini mesta nesreće odmah su zatvoreni, a saobraćaj je gotovo potpuno obustavljen.

Prema rečima svedoka i zaposlenih u kompaniji, veruje se da je požar izbio u šumovitom području u blizini garaže, pre nego što se velikom brzinom proširio i zahvatio čitav depo.

U trenutku kada je vatra izbila, na licu mesta nalazila su se trojica radnika – čuvar, mehaničar i električar.

Uprkos velikoj materijalnoj šteti, nije bilo povređenih.

Forenzički timovi civilne policije pozvani su na lice mesta, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu kako bi utvrdile uzrok požara.

Pogođena kompanija upravlja sa više linija javnog prevoza širom grada, što je odmah izazvalo zabrinutost zbog mogućih problema u prevozu za hiljade putnika.

U saopštenju, Savez kompanija za putnički prevoz Belo Horizontea (SetraBH) pružio je podršku kompaniji i naglasio da su hitne mere već u toku.

„Hitne mere koje su preduzete imaju za cilj da se svaki prekid u radu izazvan ovim incidentom brzo prevaziđe, kako bi se uticaj na korisnike sveo na minimum. Nove informacije biće saopštene blagovremeno, kako istraga i procena štete nastave da napreduju“, naveli su predstavnici Saveza.

Gradske vlasti potvrdile su da timovi Opštinske uprave za mobilnost, zajedno sa operativnim konzorcijumom i organizacijom SetraBH, rade na proceni posledica incidenta.

„Odgovornost operativnog konzorcijuma, kojeg predstavlja SetraBH, jeste da obezbedi poštovanje reda vožnje i redovno funkcionisanje saobraćaja. Konzorcijum mora da koristi rezervni vozni park i, kada je to potrebno, preraspodeli vozila između kompanija kako bi se obezbedila usluga za korisnike“, dodali su predstavnici grada.

Opštinski sekretarijat za urbanu mobilnost saopštio je da pažljivo prati situaciju.

Timovi za upravljanje javnim prevozom raspoređeni su na teren kako bi pružili podršku vatrogascima i vojnoj policiji tokom intervencije, piše Sun.





