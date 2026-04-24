Kako navodi, do nedelje će u većem delu regiona preovladavati pretežno sunčano vreme, uz prijatne dnevne temperature i vedre noći bez ozbiljnije opasnosti od mraza. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 15 do 23 stepena Celzijusa, što će mnogima doneti pravi prolećni osećaj.

„Do nedelje pretežno sunčano i tokom dana prijatnije uz vedre i sveže noći uglavnom bez opasnosti od mraza“, istakao je Čubrilo, dodajući da će u nedelju preko severoistoka regiona preći oslabljen hladan front. On neće doneti kišu, ali će izazvati naglo pojačanje severozapadnog vetra, koji će povremeno imati i olujne udare, posebno na severoistoku regiona.

Početkom sledeće sedmice vreme će ostati suvo, ali nešto svežije. U ponedeljak se očekuju maksimalne temperature od 12 do 19 stepeni, dok od utorka sledi nova promena vremena. Prema rečima meteorologa, hladan vazduh sa severa mogao bi da se spusti ka našem delu Evrope, uz formiranje ciklona u blizini Balkana.

„Snaga tog prodora i mogućnost ciklogeneze u našoj blizini još nisu sasvim jasni“, upozorava Čubrilo. Upravo od položaja i jačine tog ciklona zavisiće da li nas očekuje samo česta kiša ili i ozbiljnije zahlađenje sa kasnim snegom na planinama, pa čak i opasnost od mraza u nižim predelima.

On navodi da bi najbolje bilo da do jačeg zahlađenja ne dođe, ali da su šanse za to trenutno male. Ukoliko ciklon bude snažniji, više planine regiona mogle bi dobiti i kasni sneg, dok bi slabiji uticaj značio vedrije vreme, ali i veću opasnost od jutarnjih mrazeva.

Čubrilo procenjuje da bi pravo otopljenje i konačan ulazak u tipično majsko vreme mogli stići tek oko 8. maja, dok će do tada kraj aprila i početak narednog meseca ostati relativno hladni i nestabilni.

BONUS VIDEO