Odnos između predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua se „razilazi“, izjavio je za CNN bivši visoki izraelski diplomata.

Na pitanje da li su Tramp i Netanjahu na istoj talasnoj dužini, Alon Pinkas je odgovorio:

– U ovom trenutku nisu čak ni u istoj knjizi.

Bivši izraelski generalni konzul u Njujorku rekao je da je to „očigledno iz načina na koji Tramp govori o Netanjahuu u poslednje dve nedelje“.

Pinkas je takođe izrazio zabrinutost zbog nedostatka izlazne strategije za izraelsku ofanzivu protiv proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu i ukazao da je taj sukob postao deo Netanjahuove političke kampanje.

– Ne postoji krajnji cilj sa strateške tačke gledišta, ali ovde postoji politička igra. On ide ka izborima. Potrebno mu je da održava trajno stanje rata. U njegovom umu, to je jedina stvar koja mu pruža šansu – rekao je Pinkas za CNN u razgovoru sa Eleksom Majkelsonom.

.Tramp je u ponedeljak izjavio da je upozorio Netanjahua da bi, ukoliko Izrael nastavi rat sa Iranom, mogao da se nađe u situaciji da ostane bez američke podrške.