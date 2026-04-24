Ipak, zbog kiše, sunca i prašine brzo gube belinu i postaju sive ili prljave.

Dobra vest je da se bele plastične stolice mogu lako očistiti i vratiti im prvobitni izgled uz nekoliko jednostavnih metoda i sredstava koja već imate kod kuće.

Koliko često čistiti plastične stolice

Ako želite da stolice duže ostanu čiste, važno je reagovati na vreme. Fleke od trave, blata, hrane ili ptičjeg izmeta najbolje je ukloniti odmah.

Temeljno pranje obično je dovoljno uraditi na početku sezone, a preporučuje se i čišćenje pre zimskog odlaganja.

Šta vam je potrebno za čišćenje

Za efikasno čišćenje belih plastičnih stolica biće vam potrebni osnovni alati i sredstva:

kanta i baštensko crevo

sunđer ili mekana četka

krpa od mikrovlakana

deterdžent za sudove ili soda bikarbona

belo sirće

izbeljivač na bazi kiseonika (po potrebi)

Osnovno čišćenje – prvi korak

Najpre stolice postavite napolju, na ravnu površinu, i uklonite prašinu i lišće.

Zatim napravite rastvor mlake vode i deterdženta za sudove ili sode bikarbone. Operite stolice sunđerom ili četkom, uvek odozgo nadole, kako biste sprečili razmazivanje prljavštine.

Za tvrdokorne fleke možete koristiti sodu bikarbonu direktno na sunđeru, ali bez jakog trljanja kako ne biste oštetili plastiku.

Dubinsko čišćenje za tvrdokornu prljavštinu

Ako stolice i dalje izgledaju sivo ili požutelo, potrebno je jače čišćenje.

U tom slučaju koristi se izbeljivač na bazi kiseonika pomešan sa toplom vodom. Ovaj rastvor se nanosi na površinu i ostavlja da deluje oko 15 minuta.

Aktivni sastojci pomažu da se uklone dubinske nečistoće i vrati belina plastike. Nakon toga, stolice dobro isperite vodom i ostavite da se osuše.

Kako ukloniti buđ sa plastičnih stolica

Ako primetite buđ, pre osnovnog pranja možete koristiti rastvor belog sirćeta i vode.

Naprskajte problematična mesta, ostavite da deluje oko 10 minuta, a zatim nastavite sa standardnim čišćenjem.

Zaštita i održavanje

Kada su stolice potpuno čiste i suve, možete naneti tanak sloj paste voska za automobile. Ovaj trik pomaže da se stvori zaštitni sloj koji odbija prljavštinu i olakšava buduće čišćenje.

Za dugotrajan efekat:

izbegavajte držanje stolica ispod drveća

redovno ih brišite od prašine

tokom zime ih odložite u zatvoren prostor

Uz pravilno čišćenje i održavanje, bele plastične stolice mogu godinama izgledati kao nove. Ovi jednostavni trikovi ne samo da štede novac, već produžavaju vek vašeg baštenskog nameštaja.