Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je tvrdnje o ozbiljnom sukobu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, poručivši da između njih postoje samo “taktička neslaganja”, ali da se slažu oko ključnih pitanja.

Govoreći u intervjuu za CNBC, Netanjahu je istakao da su i on i Tramp fokusirani na isti cilj – sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja i zaštitu Izraela od, kako je rekao, egzistencijalne pretnje.

– Ponekad, kao i u najboljim porodicama, imamo ta taktička neslaganja. Uvek pronađemo način da ih rešimo i to radimo kao dobri prijatelji – rekao je Netanjahu.

Izraelski premijer odbio je da direktno odgovori na pitanje novinara da li ga je Tramp tokom telefonskog razgovora ove nedelje grubo vređao, kao i na tvrdnje da je američki predsednik navodno rekao da bi Netanjahu “bio u zatvoru da nije njega”.

– Neću da ulazim u detalje – kratko je odgovorio Netanjahu kada je upitan o tvrdnjama da ga je Tramp nazvao “ludim”.

On je dodao da sa Trampom razgovara “svaka dva dana” i naglasio da i kada imaju različite stavove ujutru, zajednički jezik pronađu već do kraja dana.

– Imamo zajedničke ciljeve koje želimo da ostvarimo – rekao je izraelski premijer.

Netanjahu je posebno pohvalio Trampovu odluku da američka mornarica blokira iranske luke u Ormuskom moreuzu kao odgovor na poteze Teherana.

– Bio je to genijalan potez, obrnuta blokada – ocenio je Netanjahu.

Dodao je i da je Izrael spreman za nastavak vojnih operacija protiv Irana ukoliko to bude potrebno.

– Ako bude potrebno, doći će do potpunog povratka vojnim akcijama – poručio je on.

Govoreći o mogućem primirju sa Iranom, Netanjahu je rekao da smatra da Teheran vodi “taktičku igru”.

– Iran zna šta je Tramp rekao – da će, ukoliko bude potrebno, doći do potpunog povratka vojnoj akciji. Izrael je spreman, a spremne su i američke snage. Mislim da Iran mora ozbiljno da shvati da se igra vatrom – naveo je Netanjahu.

Izraelski premijer ponovo je naglasio da Trampa smatra “najvećim prijateljem Izraela”, dok je Iran opisao kao pretnju ne samo za Izrael, već i za SAD i Evropu.

– Kada se borimo protiv Irana i njegovih saveznika, ne vodimo samo naš rat, već i vaš rat i rat Evrope – rekao je Netanjahu.

On je istovremeno kritikovao pojedine evropske lidere, među kojima je posebno izdvojio francuskog predsednika Emanuela Makrona zbog osuda izraelskih vojnih akcija.

– Način na koji evropski lideri udovoljavaju radikalnim islamističkim manjinama u svojim zemljama je sraman. Nemaju hrabrosti da stanu na stranu prave stvari – poručio je Netanjahu.

Na kraju intervjua izjavio je da je jevrejski narod kroz istoriju bio meta progona i napada, ali da će Izrael nastaviti da odgovara na svaku pretnju.

– Još nas vređaju. Ali kada dođu da nas pokolju, mi uzvraćamo udarac – zaključio je izraelski premijer.