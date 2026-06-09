Ormuski moreuz nije deo međunarodnih voda, a nadležnost nad njim dele Iran i Oman i nalazi se na hiljadama milja udaljenosti od obale Sjedinjenih Američkih Država, poručio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči povodom pada američkog helikoptera „Apač“, dodajući da inostrane vojne snage u blizini iranskih teritorija predstavljaju stalni rizik.

- Oni predstavljaju konstantan rizik zbog svojih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili zbog toga što se nađu u unakrsnoj vatri. Kako bi rizik bio smanjen, najbolje rešenje je da strane sile što pre napuste okruženje koje ne prihvata neprijateljsko prisustvo - napisao je Aragči na svom nalogu na mreži X, aludirajući na američki helikopter „Apač“ koji su, prema tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa, oborile iranske snage.

Aragči je dodao da Iran preferira „jezik diplomatije“, ali da je vojska te zemlje pokazala da ume da „govori i druge jezike“.

Američki vojni helikopter AH-64 „Apač“ srušio se u blizini Ormuskog moreuza, a dva člana posade bezbedno su spasena.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je iranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad.

- Upravo me je naša velika vojska obavestila da su Iranci prošle noći oborili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera „Apač“ koji je patrolirao Ormuskim moreuzom. Dva pilota bila su uključena u taj incident, a obojica su bezbedni i nepovređeni. SAD moraju odgovoriti na ovaj napad - napisao je on na svojoj društvenoj mreži Truth Social.