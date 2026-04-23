Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Lefkoziji na Kipru da bi pregovori o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji trebalo da počnu bez odlaganja.

"Hrabar otpor Ukrajine Rusiji je nepokolebljiv. Takođe i podrška Evrope. U svetlu kontinuiranih reformskih napora Ukrajine, pregovori o pristupanju trebalo bi da počnu bez odlaganja", napisala je Fon der Lajen na platformi Iks, nakon trilateralnog sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, uoči neformalnog sastnaka predsednika država ili vlada EU koji se održava na Kipru.

Fon der Lajen, Košta i Zelenski su istakli u zajedničkoj izjavi da će kredit za podršku Ukrajini osigurati da Ukrajina može da zadovolji svoje hitne budžetske i odbrambene potrebe, omogućavajući zemlji da ostane otporna na tekuće ruske napade, objavljeno je na sajtu EU.

Oni su naglasili važnost brze implementacije kredita i naveli da očekuju prvu isplatu u drugom kvartalu. Takođe su pozvali treće zemlje da pomognu da se premoste preostale praznine u finansijama Ukrajine.

Usvojen novi paket sankcija

Takođe su pozdravili pozdravili usvajanje 20. paketa sankcija čiji je cilj da smanji ruske energetske prihode, ograniči bankarski sistem i suzbije operacije tzv. "flote u senci" i ukazali na neophodnost daljeg pritiska na Rusiju da obustavi agresiju i započne smislene pregovore o miru. Pohvalili su i značajan napredak koji je Ukrajina postigla na putu ka pristupanju EU i pozvali su na otvaranje pregovaračkih klastera bez odlaganja i istakli napredak u reformama koji je Ukrajina do sada postigla u teškim okolnostima, pozivajući na dalje napore.

Fon der Lajen i Košta su ponovo potvrdili posvećenost Unije da podrži Ukrajinu, u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, u hitnoj popravci i obnovi njene energetske infrastrukture i jačanju otpornosti njenog energetskog sistema uoči sledeće zime.

Uoči 40. godišnjice katastrofe u Černobilju, podsetili su na važnost nuklearne bezbednosti i sigurnosti u Evropi i pozvali Rusiju da prestane sa napadima i okupacijom nuklearnih postrojenja u Ukrajini.

Oni su pozdravili i najavu održavanja sastanka na visokom nivou Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece, koji će zajednički organizuju EU, Ukrajina i Kanada, a koji će biti održan 11. maja u Briselu.