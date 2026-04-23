Fotografija Zorice Brunclik, nakon operacije konačno je ugledala svetlost dana!

Za zdravstveno stanje muzičke zvezde zabrinuli su se svi, iako je bolest učinila svoje, da se pevačica povuče u dom i ne pojavljuje se u emisijama Pinkovih zvezda, čini se da je Brunclikova ipak jača, te je sa osmehom na licu preko ekrana pozdravljala sve u muzičkom takmičenju, a trenutak Zoricinog lica na ekranu telefona zabeležile su kamere muzičkog takmičenja.

Ona je pozdravila sve u studiju, a Kemiš je nedavno istakao da će se i sama ubrzo vratili u stolicu stručnog žirija.

- Razredna se uskoro vraća i pozdravlja vas sve - rekao je Kemiš tada.

Podsećanja radi, zbog narušenog zdravlja i operacije Zorica Brunclik je bila prinuđena da od februara meseca napravi pauzu, dok je njeno mesto u žiriju privremeno zauzeo suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Zorica Brunclik se uspešno oporavlja kod kuće nakon hitne i ozbiljne operacije u Kliničkom centru Srbije, zbog koje je bila i u šok sobi. Nakon što je napustila bolnicu, pevačica je nastavila oporavak u svom domu u Krnjači, uz redovne preglede i negu.

"Zorica je dobro, jeste", rekao je Kemiš u emisiji, a potom joj javno uputio emotivnu poruku:

"Volimo te! Ona nas prati sada na striming platformi!"

BONUS VIDEO: