Reč je o ljudima koji se okupljaju ispred kapije za ukrcavanje mnogo pre nego što dođe njihov red, zbog čega stvaraju gužvu i otežavaju onima kojima je zaista potrebno da se ukrcaju.

Odlazak na aerodrom je za mnoge kombinacija uzbuđenja i stresa. Dok neki jedva čekaju početak odmora, drugima se živci stavljaju na probu redovima, bezbednosnim proverama i čekanjem. Ali izgleda da se pojavio još jedan razlog za frustraciju: takozvano „fejs na kapiji“, odnosno ljudi koji se gužvaju oko izlaza čak i pre nego što budu pozvani da se ukrcaju.

Paraziti na kapiji za ukrcavanje

Iako većina avio-kompanija poziva putnike po grupama ili redovima sedišta, sve je više ljudi koji se unapred guraju ispred izlaza i tako blokiraju prolaz drugima. Mnogi veruju da to rade kako bi što pre ušli u avion, bez obzira kojoj grupi pripadaju.

Tiktokerka Obern, poznatija pod profilom Tiny Traveler, upozorila je na ovaj problem. U videu koji je snimila na aerodromu, pokazala je veliku grupu putnika okupljenih oko kapije za ukrcavanje, iako, kako tvrdi, niko od njih još nije bio pozvan.

„To su takozvani paraziti na kapiji za ukrcavanje, ljudi koji se tamo gužvaju čak i kada su u šestoj grupi za ukrcavanje. Oni samo smetaju i usporavaju ceo proces“, napisala je putem videa. „Ne budite jedna od tih osoba. Stanite sa strane i sačekajte svoj red. Niko ne želi da provede više vremena nego što mora u toj letećoj metalnoj cevi, zar ne?“, dodala je.

U opisu videa, dodatno je objasnila: „I pre nego što bilo šta kažete, ja sam bila u prvoj grupi za ukrcavanje, a svi ovi ljudi nisu. Šta mislite o guranju u redu i usporavanju ukrcavanja?“

Burne reakcije



Njen video je izazvao brojne reakcije na TikToku.

„Kao agent za izlaz, mrzim to i ne tolerišem takvo ponašanje“, napisao je jedan korisnik. Drugi putnik je rekao: „Nije me briga u kojoj sam grupi. Radije bih sedeo za barom dok ne pozovu poslednjeg.“ Treći se složio sa njim: „Uvek se ukrcavam među poslednjima. Zašto bih žurio da sednem u mali, zagušljiv avion?“

Ipak, nisu se svi složili sa Obern.

Jedan korisnik ju je kritikovao zbog izraza koji koristi. „'Paraziti'? To su samo ljudi. Budite malo ljubazniji.“ Drugi je istakao da neki putnici jednostavno žele da ustanu i protegnu noge pre dugog leta. „Možda će sedeti narednih deset sati, pa im ne smeta stajanje.“

Zašto ljudi to rade?

Mnogi veruju da je glavni razlog politika preuzimanja prtljaga koju sprovode avio-kompanije.

„Problem je počeo kada su avio-kompanije počele da naplaćuju registrovani prtljag“, napisao je jedan korisnik. Objasnio je da danas skoro svi pokušavaju da putuju samo sa ručnim prtljagom, dok u pregradama iznad sedišta nema dovoljno prostora za sve torbe.

„Zato se ljudi guraju ka izlazu. Žele da što pre uđu u avion kako bi obezbedili mesto za svoj prtljag. To je problem koji su same avio-kompanije stvorile kako bi zaradile dodatni novac“, napisao je.

Još jedan komentator je bio istog mišljenja: „Kada ljudi pokušaju da uguraju stvari za celu nedelju u ručni prtljag kako ne bi morali da plate za registrovani prtljag, brzo ostanu bez prostora. Zato svi žele da prvi uđu.“

Veliki broj komentatora smatra da su avio-kompanije odgovorne za ceo problem.

„Iskreno, sve je krivica avio-kompanija“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Letenje je postalo prava tortura. Ponekad mislim da je putovanje autobusom udobnije. Nedostaju mi devedesete.“

Jedan putnik je zaključio da je situacija postala toliko haotična da bi neko trebalo da napiše priručnik o ponašanju u avionu. „Poslednjih nekoliko puta koliko sam leteo mislio sam da nam je zaista potrebna knjiga o bontonu u avionu“, napisao je.