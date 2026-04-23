Pevač Haris Berković davnih dana povukao se u medijsku ilegalu, a nakon rastanka od Rade Manojlović o njegovom ljubavnom životu nismo znali ništa sve do sada!

Nedavno je stigao iz Amerike, gde odlazi često, a kako je rekao tamo živi za njega jedna važna ženska osoba.

- U pitanju je samo odmor sa nekoliko dragih i istinskih prijatelja. Ali i ponovni susret sa jednom meni veoma, veoma dragom ženskom osobom. Ne, nemojte me pitati o kome ili o čemu se radi. Te neke meni veoma drage intimne momente, želim da zadržim za sebe. Trenutno ni mi sami ne znamo u kojem pravcu će se sve to odvijati, a ono što je veoma bitno, da mi je trenutno mnogo lepo. Osećam se srećnim i ispunjenim, što dugo godina nije tako bilo - rekao je Berković, pa dodao:

- Ova godina će biti prelomna godina u mom kako poslovnom, tako i privatnom životu. Prioritet mi je snimanje nove pesme i zbog toga sam u potrazi za dobrim producentom, kompozitorom, aranžerom, tekstopiscem. Ono što je najbitnije sada više nisam sam, imam odličnog menadžera. Nekoliko istinskih prijatelja s kojima mogu da diskutujem o novim poslovnim projektima i za koje znam da će mi reći i govoriti samo istinu. Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gde god da sam se pojavio, narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao deo njihove familije. Svuda je bila je jedna izuzetno pozitivna energija, koja čoveku, a u ovom slučaju, meni, daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog. To je takva sistuacije ili situacije koje te teraju da opet sa nestrpljenjem očekuješ povratak u tu prekookeasku zemlju - zaključio je pevač za Naj portal.

