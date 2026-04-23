Prema Rojtersu i drugim medijima, 22. jula, iranski državni emiter je objavio video snimak na kojem se vide iranske snage kako se približavaju i ukrcavaju na trgovačke brodove. Snimci prikazuju iranske trupe u gliserima kako se približavaju ogromnom teretnom brodu, a zatim se penju na njega koristeći merdevine. Viđeni su maskirani naoružani vojnici kako usmeravaju oružje dok pretražuju brod.

U saopštenju, Revolucionarna garda je objavila zaplenu brodova MSC-Francesca pod panamskom zastavom i Epaminondas pod liberijskom zastavom, koji su prošli kroz Ormuski moreuz bez iranskog vojnog odobrenja. Garda je izjavila da će pregledati teret brodova i povezanu dokumentaciju.

Revolucionarna garda je takođe upozorila da će se svaka akcija koja narušava red i bezbednost u moreuzu smatrati crvenom linijom.

Ovaj potez usledio je nakon što je američki predsednik Donald Tramp jednostrano proglasio produženje dvonedeljnog primirja sa Iranom, samo dan pre njegovog isteka. To označava prvi slučaj da je Iran zaplenio brodove od izbijanja rata krajem februara.

Kao odgovor, Karolina Livit, portparolka Bele kuće, izjavila je: „Zapleneni brodovi nisu bili američki ili izraelski brodovi“, dodajući: „Ovo ne predstavlja kršenje sporazuma o primirju.“

