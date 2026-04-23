Izgradnja nove evropske bezbednosne arhitekture zahtevaće od Evrope da se uključi u dijalog sa Rusijom, bez obzira na to koliko EU to želela ili ne, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"U svakom slučaju ovo će zahtevati dalji dijalog između Rusije i Evropljana, bez obzira na to koliko ga oni (evropske zemlje) žele. Ovo je neophodno za izgradnju nove evropske bezbednosne arhitekture. Ovo je neizbežno", naglasio je Peskov, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, nemačka vojna strategija predstavlja samu suštinu evropske konfrontacije sa Rusijom. On je takođe ocenio da su zajedničke vojne vežbe Poljske i Francuske direktna manifestacija vojnog gomilanja u Evropi usmerenog protiv Rusije.

"Vidimo porast militarizma u Evropi, značajan nivo agresivnosti u Evropi prema Rusiji. Ovo je direktna manifestacija vojnog gomilanja, koje je usmereno ka Ruskoj Federaciji. Vraća se potpuna konfrontacija", naveo je Peskov, komentarišući zajedničke vojne vežbe Poljske i Francuske, sa ciljem uvežbavanja potencijalnih udara na Rusiju.

Ranije je portal Virtualna Poljska preneo da Pariz i Varšava planiraju da vežbaju nuklearne udare na ciljeve u Rusiji i Belorusiji. Vežbe će se uskoro održati na istočnom krilu NATO-a, pre svega iznad Baltičkog mora i severne Poljske, a u njima će učestvovati avioni Rafal, sposobni da nose nuklearne bojeve glave.