Redovno odmrzavanje zamrzivača preporučuje se na svakih šest meseci, a ponekad i češće ako se led brzo nakuplja.
Dobra vest je da postoji brz i jednostavan način da uklonite led za samo 5 do 15 minuta – bez struganja, oštećenja i dugog čekanja.
Zašto je važno uklanjati led iz zamrzivača
Čak i tanak sloj inja može poremetiti rad uređaja. Kada led naraste na nekoliko milimetara, dolazi do slabije cirkulacije hladnog vazduha, zbog čega zamrzivač mora da radi intenzivnije.
To može dovesti do:
- povećane potrošnje struje
- slabijeg hlađenja hrane
- bržeg habanja uređaja
Zato je redovno odmrzavanje ključno za dug vek trajanja zamrzivača i manju potrošnju energije.
Zašto klasične metode nisu najbolje rešenje
Najčešći način odmrzavanja je isključivanje zamrzivača i čekanje da se led sam otopi, ali taj proces može trajati satima.
Neki koriste fen ili oštre predmete za uklanjanje leda, što može:
- oštetiti unutrašnje zidove
- pokvariti dihtung
- izazvati kvar uređaja
Zbog toga se ovakve metode ne preporučuju.
Brzi trik za odmrzavanje zamrzivača (5–15 minuta)
Postoji jednostavan i bezbedan trik koji koristi toplotu i aluminijumsku foliju.
Potrebno vam je:
- aluminijumska folija
- topla voda
Kako funkcioniše:
Aluminijum odlično provodi toplotu, pa omogućava da se toplota ravnomerno rasporedi i brže otopi led.
Postupak korak po korak
- Isključite zamrzivač iz struje i izvadite svu hranu.
- Obložite zaleđene delove unutrašnjih zidova aluminijumskom folijom.
- Zagrejte vodu do ključanja i sipajte je u posudu otpornu na toplotu.
- Stavite posudu sa vrućom vodom u zamrzivač i zatvorite vrata.
- Ostavite da para deluje 5 do 15 minuta.
Tokom ovog procesa, para se zadržava u zatvorenom prostoru, a uz pomoć folije brzo dopire do leda. Led omekšava i lako se odvaja od površine bez napora.
Čišćenje nakon odmrzavanja
Nakon uklanjanja leda, preporučuje se da temeljno očistite unutrašnjost zamrzivača:
- koristite toplu vodu i malo sirćeta
- obrišite sve površine suvom krpom
- ostavite uređaj da se provetri
Tek nakon toga uključite zamrzivač i vratite hranu.
Redovno odmrzavanje zamrzivača ne samo da poboljšava njegov rad, već i smanjuje potrošnju struje i produžava vek trajanja uređaja. Uz ovaj jednostavan trik, ceo proces može trajati svega nekoliko minuta.
