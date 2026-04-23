Redovno odmrzavanje zamrzivača preporučuje se na svakih šest meseci, a ponekad i češće ako se led brzo nakuplja.

Dobra vest je da postoji brz i jednostavan način da uklonite led za samo 5 do 15 minuta – bez struganja, oštećenja i dugog čekanja.

Zašto je važno uklanjati led iz zamrzivača

Čak i tanak sloj inja može poremetiti rad uređaja. Kada led naraste na nekoliko milimetara, dolazi do slabije cirkulacije hladnog vazduha, zbog čega zamrzivač mora da radi intenzivnije.

To može dovesti do:

povećane potrošnje struje

slabijeg hlađenja hrane

bržeg habanja uređaja

Zato je redovno odmrzavanje ključno za dug vek trajanja zamrzivača i manju potrošnju energije.

Zašto klasične metode nisu najbolje rešenje

Najčešći način odmrzavanja je isključivanje zamrzivača i čekanje da se led sam otopi, ali taj proces može trajati satima.

Neki koriste fen ili oštre predmete za uklanjanje leda, što može:

oštetiti unutrašnje zidove

pokvariti dihtung

izazvati kvar uređaja

Zbog toga se ovakve metode ne preporučuju.

Brzi trik za odmrzavanje zamrzivača (5–15 minuta)

Postoji jednostavan i bezbedan trik koji koristi toplotu i aluminijumsku foliju.

Potrebno vam je:

aluminijumska folija

topla voda

Kako funkcioniše:

Aluminijum odlično provodi toplotu, pa omogućava da se toplota ravnomerno rasporedi i brže otopi led.

Postupak korak po korak

Isključite zamrzivač iz struje i izvadite svu hranu. Obložite zaleđene delove unutrašnjih zidova aluminijumskom folijom. Zagrejte vodu do ključanja i sipajte je u posudu otpornu na toplotu. Stavite posudu sa vrućom vodom u zamrzivač i zatvorite vrata. Ostavite da para deluje 5 do 15 minuta.

Tokom ovog procesa, para se zadržava u zatvorenom prostoru, a uz pomoć folije brzo dopire do leda. Led omekšava i lako se odvaja od površine bez napora.

Čišćenje nakon odmrzavanja

Nakon uklanjanja leda, preporučuje se da temeljno očistite unutrašnjost zamrzivača:

koristite toplu vodu i malo sirćeta

obrišite sve površine suvom krpom

ostavite uređaj da se provetri

Tek nakon toga uključite zamrzivač i vratite hranu.

Redovno odmrzavanje zamrzivača ne samo da poboljšava njegov rad, već i smanjuje potrošnju struje i produžava vek trajanja uređaja. Uz ovaj jednostavan trik, ceo proces može trajati svega nekoliko minuta.