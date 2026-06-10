Restoran, koji nosi ime jednog od najpoznatijih svetskih kuvara, našao se u centru skandala nakon što su gosti tokom večere primetili miševe kako trče između stolova. Snimak je ubrzo objavljen na TikToku i za kratko vreme postao viralan, izazvavši lavinu komentara i podeljene reakcije javnosti.

Incident se dogodio u luksuznom objektu koji se nalazi u okviru River Rock Casino Resorta u Ričmondu, u Kanadi. Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vide se dva miša kako se kreću kroz gotovo praznu salu restorana, prolazeći između stolova dok gosti u neverici posmatraju situaciju.

Osoblje restorana, obučeno u formalna odela, nalazi se u blizini i posmatra ceo događaj, delujući zatečeno i bez brze reakcije. U pozadini se čuje razgovor gostiju, a jedan od njih komentariše: “Imate ih dva.” Drugi gost zatim ironično dodaje: “Uživajte u besplatnoj večeri, momci.”

Međutim, situacija je dodatno eskalirala kada je gost koji je objavio snimak podelio i fotografiju računa. Iako je restoran odobrio popust od 100 dolara, ukupan račun je i dalje premašio 700 dolara, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo i bes na internetu.

Na računu su se našla jela karakteristična za visoku kuhinju, uključujući T-bone biftek, Wagyu striploin, jagnjeće kotlete, ribu glaziranu misom, koktel od škampa i rižoto sa divljim pečurkama.

Komentari na društvenim mrežama ubrzo su se usijali. Mnogi korisnici ističu da je ovakav prizor nedopustiv za restoran tog ranga, posebno imajući u vidu da nosi ime svetski poznatog šefa kuhinje Gordona Remzija

Jedni su naveli da bi odmah napustili restoran, dok drugi smatraju da je ponuđeni popust od 100 dolara nedovoljan u odnosu na neprijatnost koju su gosti doživeli. Internet je ostao podeljen između onih koji traže odgovornost i onih koji smatraju da se ovakvi incidenti mogu dogoditi i u najskupljim restoranima.