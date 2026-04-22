Gosti iz Amerike imali su priliku da vide demonstraciju postupka u slučaju eksplozije tokom rada na čišćenju terena od neeksplodiranih ubojnih sredstava i reagovanje u skladu sa protokolima predviđenim za ovakve situacije. U vežbi je učestvovao i sanitetski tim Millennium Team-a, kao i inspektor Centra za razminiranje.

Ambasador Vitaker pokazao je veliko interesovanje za opremu i kapacitete naše kompanije u oblasti deminiranja. Direktor Sektora za razminiranje Millennium Team-a Vuk Radović detaljno je predstavio tehničke mogućnosti prikazane opreme – detektora za otkrivanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na većim dubinama u zemljištu, ručnih detektora i moćnih mašina za skidanje vegetacije.

„Naša kompanija ima izuzetno dobru saradnju sa Centrom za razminiranje Republike Srbije i veoma smo zadovoljni što smo imali priliku da predstavimo naš rad i kapacitete tokom posete američke delegacije“, ocenio je Vuk Radović, direktor Sektora za razminiranje Millennium Team-a. „Sjedinjene Američke Države ulažu velika sredstva u projekte razminiranja u Srbiji i značajno je što su ambasador Metju Vitaker i otpravnik poslova Aleksandar Titolo mogli da prisustvuju demonstraciji koju je izveo naš tim iskusnih deminera i lično se uvere da naša kompanija koristi najsavremeniju opremu za rad.“

Sektor za razminiranje Millennium Team-a čini 60 iskusnih profesionalaca, koji su do sada pregledali i očistili od neeksplodirane municije i ostataka rata oko 40 miliona kvadratnih metara terena, što je prostor veći od 5.000 fudbalskih terena. Otkriveno je i uklonjeno oko 40.000 neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Ambasador SAD pri NATO Metju Vitaker ocenio je da su SAD već investirale preko 28 miliona dolara u aktivnosti deminiranja i da rade na obezbeđivanju dodatnih 1,5 miliona dolara. Ti napori, kako je rekao, odražavaju snagu naših bilateralnih odnosa i otvaraju novu eru u odnosima između SAD i Srbije.

„Još od 2008. godine, SAD tesno sarađuju sa Srbijom na uklanjanju mina i kontaminacije kasetnom municijom u civilnim područjima. Centar za razminiranje Srbije nam je odličan partner u ovim naporima. Značajna prekretnica bila je 2025. godine, kada smo uklonili zaostalu kasetnu municiju u civilnim područjima. Rad sada usmeravamo na čišćenje poslednje opštine sa poznatom minskom kontaminacijom. Ova saradnja spašava živote i ostaće zajednički prioritet naših zemalja", naglasio je Vitaker.

Otpravnik poslova američke ambasade u Beogradu Aleksandar Titolo naglasio je da je deminiranje oblast u kojoj se vidi izuzetna saradnja SAD i Srbije.

„Naši zajednički napori bukvalno spašavaju živote i drago mi je što ambasador Vitaker ima priliku da vidi sjajan rad deminera“, poručio je Titolo.

Direktor Centra za razminiranje Bojan Glamočlija istakao je značaj podrške koju je Vlada SAD pružala tokom 23 godine rada Centra za razminiranje.

"Podrška SAD-a, kao i drugih donatora, ima višestruki uticaj, a pored bezbednosti doprinose stvaranju uslova za brži ekonomski razvoj opština koje su bile zagađene ostacima rata", naveo je Glamočlija i podsetio da je Vlada SAD od 2002. do 2025. donirala više od 16 miliona dolara Centru za humanitarno razminiranje, a zajedno sa drugim donatorima uložila je više od 30 miliona u uklanjanje eksplozivnih ostataka rata.