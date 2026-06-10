On je na društvenoj mreži X naveo da gubitak jednog od najsavremenijih američkih borbenih helikoptera nije beznačajan događaj.



„To je još jedan signal Vašingtonu da je došlo vreme da se stavi tačka na ovu avanturu“, napisao je Uljanov.



Ruski diplomata je takođe postavio pitanje da li će neko uspeti da zaustavi dalju eskalaciju sukoba.



„Prema medijskim izveštajima, SAD su pokrenule vazdušne udare na Iran kao odgovor na iranske napade. Hoće li neko zaustaviti ovu razmenu udara u normalnim okolnostima?“, upitao je Uljanov.



Američki predsednik Donald Tramp ranije je prokomentarisao pad helikoptera, ocenivši da situacija „nije toliko ozbiljna“. Prema tvrdnjama američke strane, letelica je oborena dronom "šahid".

U međuvremenu, Centralna komanda Oružanih snaga SAD saopštila je da su američke snage izvele tri talasa vazdušnih udara na teritoriju Irana.

Nakon početka napada, Tramp je izrazio nadu da je i dalje moguće postići mirovni sporazum između Vašingtona i Teherana.

Kao odgovor na američke udare, iranske snage su, prema navodima medija, bespilotnim letelicama napale više američkih baza na Bliskom istoku, kao i snage Pete flote američke mornarice stacionirane u Bahreinu.

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