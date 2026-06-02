Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Sektora unutrašnje kontrole MUP danas je lišeno slobode sedam osoba, zbog sumnje da su na Dunavu krali gorivo iz stranih brodova.

Uhapšeni su I.R, D.R, R.Ž, D. J, N.Đ, S. B. i V. T, zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i produženo krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je ova organizovana kriminalna grupa od avgusta prošle godine do danas na teritoriji Beograda sa stranih brodova koji plove Dunavom veće količine evro dizel goriva pretakala u plastične kontejnere, koji su se nalazili u teretnim vozilima.

Gorivo su zatim skladištili u improvizovana skladišta i na taj način neovlašćeno stavljala u promet neoporezovano gorivo i, kako se sumnja, pribavljali za sebe zasad neutvrđenu protivpravnu imovinsku korist.

Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u prostorije Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nakon čega će biti saslušana.