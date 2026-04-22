"Mogu da potvrdim da je došlo do napada na grčki teretni brod, ali ne mogu da potvrdim da su ga Iranci zaplenili", rekao je on u emisiji američke televizije.

Opisao je situaciju kao "priličnu uznemiravajuću" i pozvao sve brodove u grčkom vlasništvu da izbegavaju prolazak kroz ključni plovni put.

"Bio je to brod pod liberijskom zastavom i u grčkom vlasništvu, pokušavao je da izađe iz Ormuskog moreuza. Poslali smo opšte obaveštenje svim brodovima u grčkom vlasništvu da budu veoma pažljivi, da pokažu maksimalnu uzdržanost i da izbegavaju prelazak moreuza", dodao je Gerapetritis.

Prema navodima iranskih medija, brod je bio jedan od tri koji su bili meta iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), dok su druga dva zaplenjena i prebačena u iranske vode.