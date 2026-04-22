Prava drama odigrala se danas u Ormuskom moreuzu, jednom od najosetljivijih pomorskih pravaca na svetu, gde su iranske snage napale i potom zaplenile kontejnerski brod „MSC Francesca“, na kojem se nalaze i pomorci iz Crne Gore.

Prema informacijama iz Ministarstva pomorstva Crne Gore, na brodu su se nalazili komandir i upravnik, obojica crnogorski državljani. Nadležni su odmah reagovali i, kako navode, u stalnom su kontaktu i prate razvoj situacije iz minuta u minut.

U trenutku incidenta brod, težak više od 130.000 tona, pokušavao je da zajedno sa još nekoliko trgovačkih plovila napusti Persijski zaliv i kroz Ormuski moreuz isplovi ka Omanskom zalivu. Međutim, situacija se naglo zakomplikovala.

Prema navodima zapadnih medija, pripadnici iranske Revolucionarne garde otvorili su vatru sa jednog od svojih plovila i pogodili brod koji je u vlasništvu italijansko-švajcarske kompanije „Mediterranean Shipping“.

Iako je napad izazvao veliku uznemirenost, prema prvim informacijama niko od članova posade nije povređen. Ipak, ono što je usledilo dodatno je podiglo tenzije.

Brod je, nakon incidenta koji se dogodio u međunarodnim vodama, na svega nekoliko nautičkih milja od iranske teritorije, zaustavljen i preusmeren ka iranskoj obali.

Iranska strana se ubrzo oglasila i potvrdila da je zaplenila ne samo „MSC Francescu“, već i još jedan trgovački brod.

„Dva broda koja su prekršila zabranu prolaza kroz Ormuz i koja su ugrozila pomorsku bezbednost time što su plovila ovim područjem bez potrebnih dozvola i uz manipulisanje navigacionim sistemima, zaplenjena su i naređeno im je da produže ka iranskoj obali“, saopštila je Revolucionarna garda.

I dalje nije potpuno jasno šta se tačno dogodilo u ključnim trenucima, niti kakav će biti dalji razvoj situacije, ali jedno je sigurno — tenzije u ovom delu sveta ponovo rastu, a sudbina posade i broda sada zavisi od narednih poteza.