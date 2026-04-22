Kurti je, navodi se u saopštenju Prištine, podsetio na značaj saradnje na polju bezbednosti koja uključuje obuku i treninge pripadnika kosovsko-bezbednosnih snaga (KBS) i rekao se saradnja sa SAD tiče bezbednosti u regionu i šire.

Podsetimo, prema Rezoluciji 1244 na Kosovu i Metohiji ne bi smela da postoji nijedna oružana formacija osim KFOR.

Saradnja Prištine i Vašingtona, kako je kazao Kurti, ostaje dobra i temelji se na zajedničkim vrednostima i međusobnom poverenju.

Naveo je i da bi članstvo Prištine u NATO-u bilo doprinos stabilnosti u regionu.