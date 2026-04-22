Vašington je počeo da sprovodi blokadu 13. aprila, ciljajući sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih obalnih voda. Do 16. aprila mere su proširene na sva iranska plovila na otvorenom moru, kao i na brodove koji prevoze robu koja bi mogla da podrži iranske ratne napore.

Do sada su američke snage zaplenile jedan kontejnerski brod u Omanskom zalivu i ukrcale se na jedan sankcionisani tanker u Indo-Pacifiku.

CENTCOM: 28 plovila preusmereno ili vraćeno

U utorak je Središnje zapovedništvo SAD (CENTCOM) objavilo da su američke snage od početka blokade iranskih luka preusmerile ili vratile 28 plovila.

U intervjuu za CNBC istog dana američki predsednik Donald Tramp rekao je: "Blokada je postigla ogroman uspeh", dodajući da neće ukinuti američki embargo na Ormuski moreuz dok Vašington ne postigne "konačni dogovor" sa Iranom.

Uprkos tim naporima, desetine brodova uspele su da izbegnu blokadu, navodi se u izveštaju. Najmanje 19 tankera povezanih sa Iranom napustilo je Zaliv, dok je njih 15 ušlo iz Arapskog mora na putu ka Iranu.

Iranska nafta vredna 910 miliona dolara

Među onima koji su isplovili, najmanje šest navodno je prevozilo iransku sirovu naftu u ukupnoj količini od 10,7 miliona barela. Budući da se iranska nafta obično prodaje po nižoj ceni od referentne Brent nafte, uz popust od 10 dolara po barelu, vrednost te pošiljke procenjuje se na oko 910 miliona dolara.

Sukob između Vašingtona i Irana počeo je 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je podstaklo uzvratne napade Teherana na američku imovinu i baze širom Bliskog istoka.

Islamabad je potom 11. i 12. aprila bio domaćin pregovora na najvišem nivou između Vašingtona i Teherana, prvih otkako su dve zemlje prekinule diplomatske odnose 1979. godine.

Iran je prošlog petka nakratko ukinuo svoju kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ali ju je ponovo uspostavio dan kasnije nakon što je Tramp izjavio da će blokada iranskih luka ostati na snazi.

