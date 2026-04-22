Dva broda napadnuta su danas u Ormuskom moreuzu, saopštila je britanska vojska.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napao je kontejnerski brod, oštetivši ga, ali nije bilo povređenih, preneo je AP.

Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva britanske vojske nije odmah identifikovao ko je pucao na drugi brod, ali se sumnja da je Iran.

U drugom napadu, teretni brod je saopštio da je na njega pucano i da je zaustavljen u vodi.

Navedeno je da nema prijavljene štete na brodu.

Dva napada dogodila su se nekoliko dana nakon što su se SAD zaplenile u Ormuskom moreuzu nakon što su SAD zaplenile iranski kontejnerski brod nakon što su ga pucale prošlog vikenda i ukrcale se na tanker za naftu povezan sa iranskom trgovinom naftom u Indijskom okeanu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da će SAD na neodređeno vreme produžiti primirje sa Iranom, koje je trebalo danas da istekne, kako bi Teheranu dale vremena da iznese "jedinstveni predlog" pre mogućih pregovora.

Iran nije zvanično potvrdio Trampovo produženje primirja.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif zahvalio je Trampu što je pristao na produženje, rekavši da će to kupiti vreme za tekuće diplomatske napore.