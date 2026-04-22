Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, počasnoj artiljerijskoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je izaslanik predsednika i vrhovnog komandanta, ministar odbrane Bratislav Gašić.

Među okupljenim građanima nalazili su se i pobednici ovogodišnjeg konkursa "Naš vojnik, naš heroj" kojima je ministar Gašić, nakon izvršenja paljbe, čestitao i uručio koine Ministarstva odbrane.

Današnjoj počasnoj paljbi prisustvovali su i komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde pukovnik Vladimir Vukajlović.

Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je podignut Drugi srpski ustanak, koji je postavio temelje stvaranja moderne srpske države i njene vojske.