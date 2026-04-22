Kako tvrdi, u Iranu vlada "potpuna podela" između pregovarača i vojske, pri čemu nijedna strana nema pristup vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

Aksiosov izvor je ocenio i da aktuelni sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Muhamed Bager Zolkadr nema efikasnost kakvu je imao ubijeni Ali Laridžani, koji je raspolagao značajnim političkim uticajem.

Prema njegovim rečima, Zolkadr nema sposobnost Laridžanija da koordinira između Islamske revolucionarne garde i političkog rukovodstva.