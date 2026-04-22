M. S. (75) iz okoline Lebana, uhapšen je u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on 21. aprila u porodičnoj kući ubio svoju suprugu. Naime, kako se sumnja, nasilnik je više puta udario ženu (76), koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom M. S. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO