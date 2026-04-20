Nevreme sa gradom i grmljavinom pogodilo je delove Hrvatske

Oko 13:30 časova, područje Ogulina je jak grad. Prema lokalnim medijima, grad je intenzivno padao oko deset minuta i naneo veliku štetu voćnjacima, uništavajući cveće i plodove koji su počeli da se formiraju. Štetu su primetili i oni koji su posadili sadnice povrća.

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je područje Ogulina bukvalno pobelelo zbog grada.

Kako prenose hrvatski mediji u ponedeljak je nevreme pogodilo i područje Šenkovca iza Zaprešića, blizu granice sa Slovenijom.

Prema izjavama meštana dok je tutnjila grmljavina palala je kiša i grad.

„Trajalo je nekoliko minuta. Horor. Zamračilo se, počelo je da grmi, seva, kiša je postala jača... nakon čega se razvedrilo“, rekla je jedna meštanka.

Rekla je da je svuda bio led, da je jako duvalo, a automobili su jedva mogli da voze po putevima.

„Zimska idila usred proleća“, rekla je.

