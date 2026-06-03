Snažno grmljavinsko nevreme koje se kreće ka Srbiji danas je napravilo potpuni haos u Hrvatskoj, gde su pojedini gradovi završili pod vodom, saobraćaj je gotovo paralisan, a temperatura je za kratko vreme pala i do 10 stepeni.

Kako prenose hrvatski mediji, nevreme je prvo pogodilo delove Jadrana i područje Zadra, a zatim se tokom ranih popodnevnih sati premestilo na šire područje Splita i okoline.

Velika količina kiše koja je pala za veoma kratko vreme izazvala je bujice i poplave u brojnim delovima grada, dok su pojedine ulice potpuno neprohodne.

Prema podacima meteoroloških stanica, zabeležene su ozbiljne vremenske anomalije za ovo doba godine. Na nekim lokacijama palo je više kiše nego što u proseku padne tokom celog juna, iako ovaj mesec klimatski već pripada letnjem periodu.

Do 12.30 časova na području Solina palo je čak 50 litara kiše po kvadratnom metru, nakon čega je usledio novi talas snažnog nevremena koji je pogodio Split.

Ulice su u veoma kratkom roku završile pod vodom, automobili su ostajali zaglavljeni u bujicama, dok je saobraćaj bio gotovo potpuno blokiran.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izdala je hitno upozorenje vozačima i apelovala na maksimalan oprez zbog mokrih i klizavih puteva.

– Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na putevima, kao i pojava odrona – upozorili su iz policije.

Dodaje se da su na više lokacija prijavljena izletanja poklopaca šahtova, kao i odron na Starom kliškom putu.

Nadležne službe nalaze se na terenu i pokušavaju da saniraju posledice nevremena, ali je situacija u pojedinim delovima Splita veoma teška.

– Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom – rekao je jedan građanin za hrvatske medije.

Saobraćaj se odvija veoma otežano, a na ulazu u Split iz pravca Stobreča vozila su se kretala brzinom manjom od 20 kilometara na sat zbog gotovo nikakve vidljivosti.

Meteorolozi upozoravaju da se nestabilno vreme nastavlja i da bi nevreme moglo da se premesti i prema drugim delovima regiona, uključujući Srbiju.