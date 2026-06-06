Vrhovni sud Irana potvrdio je smrtne kazne za pet političkih zatvorenika koji se nalaze u zatvoru Šejban u Ahvazu, na jugozapadu te zemlje, saopštila je danas iranska organizacija za ljudska prava Karun.

Karun navodi da je pet zatvorenika u neposrednoj opasnosti od pogubljenja, nakon suđenja za koja je ocenila da su obeležena uskraćivanjem pristupa nezavisnim advokatima, kršenjem prava optuženih i korišćenjem "prisilnih priznanja", prenosi sajt privatne televizije na persijskom jeziku Iran internešenel, sa sedištem u Londonu.

U saopštenju se navodi da su Masud Džamei, Alireza Mordasi i Farshad Etemadi-Far osuđeni po optužbama koje uključuju "korupciju", "članstvo u pobunjeničkim grupama koje se suprotstavljaju Islamskoj Republici", "propagandu protiv sistema" i "okupljanje i zaveru".

Hasan Mosalavi, koji je arapski građanski i kulturni aktivista osuđen je na smrt pod optužbama za "vođenje rata protiv Boga" i "članstvo u arapskim grupama koje se suprotstavljaju Islamskoj Republici".

Reza Abdali je osuđen na smrtnu kaznu i 15 godina zatvora po optužbi za "kontakt sa organizacijama van zemlje".

Organizacija za ljudska prava Karun pozvala je na hitnu međunarodnu akciju kako bi se pogubljenja zaustavila.