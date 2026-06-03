Jak pljusak koji je danas pogodio Beograd iznenadio je mnoge građane, a naš reporter zatekao se na ulicama prestonice upravo u trenutku kada je počelo nevreme.

Dok su se tamni oblaci nadvijali nad gradom, a kiša pojačavala iz minuta u minut, Beograđani su pokušavali da pronađu zaklon ili da se zaštite onim što im je bilo pri ruci. Oni srećniji imali su kišobrane, ali mnogi nisu bili spremni za naglu promenu vremena.

Na fotografijama koje je zabeležio naš reporter mogu se videti građani koji preko glave drže kese, torbe, jakne i druge predmete kako bi se zaštitili od jake kiše. Pojedini su potrčali ka najbližim nadstrešnicama i autobuskim stajalištima, dok su drugi nastavili svojim putem uprkos pljusku.

Nevreme je na kratko otežalo kretanje pešaka u pojedinim delovima grada, a mokri trotoari i saobraćajna gužva dodatno su usporili svakodnevne obaveze građana.

Iako je kiša mnoge iznenadila, prizori sa ulica pokazali su i dobro poznatu snalažljivost Beograđana, koji su i ovog puta pronašli način da se izbore sa iznenadnim pljuskom.