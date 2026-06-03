Nevreme koje je tokom dana zahvatilo delove Srbije stiglo je i do Beograda, gde je kiša počela da pada nešto pre 16 časova. Nad prestonicom su se nadvili tamni oblaci, a vreme se naglo promenilo.

Prema ranijim najavama meteorologa, oblačni sistem koji se kreće iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine najpre je zahvatio severozapadne i zapadne delove Srbije. U Bačkoj i Podrinju već su zabeleženi kiša, pljuskovi sa grmljavinom i osveženje.

U ostalim krajevima zemlje tokom popodneva zadržalo se sunčano i veoma toplo vreme, ali se pogoršanje vremenskih prilika očekuje i u tim područjima tokom večeri. Meteorolozi upozoravaju da lokalno može doći do jačih pljuskova sa grmljavinom, a ponegde su mogući i grad, kao i olujni udari vetra.

Pogledajte kako je pljuštalo u Kotežu:

Podsetimo , RHMZ je danas izdao upozorenje za Beograd. Najavili su da stižu grmljavinske nepogode, ali i da je moguć grad i obilne padavine. Njihovu najavu pročitajte u POSEBNOJ VESTI.