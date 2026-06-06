On je dodao da evropski, kao i britanski vojni kompleks zarađuju mnogo novca od sukoba u Ukrajini, preneo je Interfaks.

Prema njegovim rečima, 90 milijardi dolara koji se daju Ukrajini su ozbiljan novac i predstavljaju veoma ozbiljan finansijski podsticaj za nastavak rata.

Kako je Dmitrijev primetio, bivši britanski premijer Boris Džonson došao je i poremetio mirovni proces “ne zato što je bezumnik, već je dobio novac za to”.



Rusija često kao izgovor za napad na Ukrajinu koristi argument kako je Džonson navodno poremetio Istanbulske pregovore, iako nijedna strana nije htela da prihvati ponuđena rešenja koja su uključivala odricanje od teritorija i povlačenje ruske vojske.

“Dobio je milion funti dve nedelje ranije, kako je kasnije javno otkriveno, od proizvođača dronova. Zato je došao u Ukrajinu i poremetio dogovor“, naveo je Dmitrijev u intervjuu tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, navodi Interfaks.

On je takođe dodao da je “Ujedinjeno Kraljevstvo uvek pokušavalo da igra ulogu podstrekača sukoba, što je istorijski poznato“, prenela je ruska agencija.





