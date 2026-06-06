Prava drama odigrala se u naselju Pijade u opštini Etimesgut u Ankari, kada je muškarac, nakon navodne svađe sa suprugom, svoju trogodišnju ćerku držao kao taoca preteći joj nožem.

Prema navodima lokalnih medija, uznemireni stanari primetili su muškarca na prozoru stambene zgrade kako sa nožem u ruci drži devojčicu i u jednom trenutku je izlaže kroz prozor. Odmah su pozvali hitne službe preko broja 112.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci incidenta, koji sadrže uznemirujuće scene i nisu preporučljivi za osetljive osobe.

Na lice mesta upućen je veliki broj policijskih, vatrogasnih i medicinskih ekipa. Policija je obezbedila područje i satima pokušavala da pregovorima ubedi muškarca da oslobodi dete.

Pošto pregovori nisu dali rezultate, u akciju su uključene jedinice specijalne policije. Tokom intervencije osumnjičeni je savladan, a zatim prevezen u bolnicu radi ukazivanja pomoći.

Trogodišnja devojčica je spasena i iz predostrožnosti zadržana na lekarskim pregledima i posmatranju.

Nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog šokantnog slučaja.