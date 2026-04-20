"Izbori na Kosovu i Metohiji su bili sve samo ne demokratski.

To je bila unapred režirana politička operacija sa jasnim ciljem – da se eliminiše Srpska lista kao jedini legitimni i autentični predstavnik srpskog naroda.

Aljbin Kurti je sistematski sprovodio opstrukcije usmerene na zabranu političkog delovanja Srpske liste. Tek nakon silnih žalbi i pritisaka iz Evrope, Centralna izborna komisija je bila prinuđena da donese odluku kojom se omogućava verifikacija liste.

Prema tome, nema reči o demokratskom procesu izbora na Kosovu i Metohiji i vi to znate. 109 ljudi je uhapšeno zbog izbornih manipulacija. Uprkos svim zastrašivanjima i izbornom inženjeringu, Srpska lista je osvojila 10 mandata ali je ponovo, kao i prošli put, Kurti oteo mandat Srpskoj listi.

Ovi izbori će ostati zabeleženi kao primer kako se demokratska forma koristi da bi se ukinula suština a suština je pravo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji da ima svoje legitimne predstavnike.

I ovi izbori su ostali u senci da su se održali u uslovima teškog i kontinuiranog nasilja nad srpskim narodom.

Od Kurtijevog dolaska na vlast, nad Srbima je zabeleženo više od 700 etnički motivisanih napada.

Rezolucija 1244 UN se ne poštuje, Briselski sporazum se ne poštuje, Zajednica srpskih opština je samo slovo na papiru već 13 godina. Odbranom srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, brani se međunarodno pravo i Povelja UN.

Rekli smo vam da ste svojim nepoštovanjem međunarodnog prava otvorili Pandorinu kutiju.

Međunarodno pravo važi za sve. I za Srbiju, i za Dansku i za Ukrajinu. Za sve zemlje bez izuzetka. Bojim se da vi to još niste shvatili, da su nas do svih ovih sukoba danas doveli dvostruki standardi", napisala je na Instagram profilu.

