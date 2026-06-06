Prema ocenama više stručnjaka za vazduhoplovstvo, snimak deluje autentično i prikazuje letelicu sa karakteristikama koje podsećaju na tehnologije razvijane u okviru američkog programa vazdušne dominacije sledeće generacije (NGAD).





Posebnu pažnju privukli su trouglasti oblik letelice, odsustvo vertikalnih stabilizatora, širok zadnji deo trupa i veoma mali termalni potpis. Upravo su to elementi koji se često povezuju sa projektom F-47, budućim američkim lovcem šeste generacije koji razvija kompanija Boing.

Iako nema zvanične potvrde da se na snimku zaista nalazi F-47, stručnjaci ističu da viđene karakteristike odgovaraju konceptu letelice projektovane za veliki domet, nadzvučnu brzinu, smanjenu radarsku uočljivost i saradnju sa bespilotnim borbenim sistemima.





Američko ratno vazduhoplovstvo još ranije je saopštilo da su eksperimentalni letovi povezani sa programom NGAD počeli pre nekoliko godina, dok se prvi let operativnog F-47 očekuje tokom narednih godina.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da bi misteriozna letelica snimljena iznad Zone 51 mogla predstavljati jedan od razvojnih demonstratora tehnologije koja će biti ugrađena u budući američki lovac šeste generacije.