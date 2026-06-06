U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte u 1.30 časova pokušala da ilegalno izađu iz Ormuskog moreuza, uprkos prethodnim upozorenjima mornarice IRGC-a, preneo je portal "Press TV".

Prema navodima IRGC-a, nakon upozorenja jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili.



IRGC je saopštio i da su u 2.30 časova američki dronovi sa dva projektila pogodili telekomunikacioni jarbol na ostrvu Kešm i drugi jarbol u Siriku.

Vazduhoplovne snage IRGC-a su potom lansirale balističke rakete prema dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu, uključujući bazu Ali el Salem, kao i prema objektima američke Pete flote u Bahreinu, dodaje se u saopštenju.