Navodi se da je region Persijskog zaliva u stanju akutne krize izazvane američko-izraelskom agresijom protiv Irana i ukazuje da su u takvim okolnostima potrebni hitni kolektivni politički i diplomatski napori za pronalaženje dugoročnih kompromisnih rešenja usmerenih na smirivanje tenzija u regionu i stvaranje preduslova za njegovu transformaciju u zonu saradnje i prosperiteta, prenosi agencija TASS.

"Moskva je uverena da formiranje nove, održive arhitekture međudržavnih odnosa mora da bude zasnovano na fundamentalnim principima koji uzimaju u obzir legitimne interese svih zemalja koje se tamo nalaze i obezbeđuju sveobuhvatnu i pouzdanu kolektivnu bezbednost kao garanciju stabilnosti i otpornosti na destruktivno spoljno mešanje", navodi se u saopštenju ruskog MSP.

U novom konceptu Rusija predlaže fazni pristup u stvaranju inkluzivnog sistema bezbednosti u Persijskom zalivu, počevši od rešavanja najhitnijih pitanja sa kojima se suočava podregion.

"Ovo uključuje obezbeđivanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, posvećenost neširenju nuklearnog oružja i zajedničku borbu protiv hitnih savremenih izazova, pre svega međunarodnog terorizma", navodi se u Konceptu.

Takođe se predlaže zaključivanje sporazuma o kontroli naoružanja, uključujući stvaranje demilitarizovanih zona, sprečavanje destabilizujućeg nagomilavanja konvencionalnog oružja i uravnoteženo smanjenje oružanih snaga svih strana.

U kontekstu jačanja režima neširenja nuklearnog oružja na Bliskom istoku, na osnovu Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, Rusija predlaže da zemlje regiona preduzmu korake kako bi se ceo Bliski istok i Severna Afrika transformisali u zonu slobodnu od oružja za masovno uništenje.

U pitanjima plovidbe u Persijskom zalivu, Arapskom moru, Omanskom zalivu i Ormuskom moreuzu, Moskva predlaže primenu važećih principa običajnog prava i odredbama Konvencije UN o pravu na morske puteve iz 1982. godine uz davanje primarnog značaja bezbednosti plovila i njihovih posada.