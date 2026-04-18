Neidentifikovani muškarac koji je prethodno otvorio vatru na ljude u Kijevu zabarikadirao se u supermarketu i uzeo taoce, prenosi Telegram kanal ukrajinskog lista „Politika strane“.

Incident se dogodio u prodavnici „Velmart“, gde je napadač, nakon pucnjave, ostao unutar objekta zajedno sa taocima, dok su specijalne jedinice odmah reagovale i opkolile zgradu.

Kako je ranije objavljeno, pozivajući se na zvanična saopštenja bezbednosnih službi, u toku je specijalna operacija čiji je cilj hapšenje napadača. Prema prvim informacijama, jedna osoba je izgubila život, dok se tačan broj povređenih još uvek utvrđuje.

Podsećamo, pucnjava se dogodila u večernjim satima 18. aprila u oblasti Demiivka u Kijevu. Pretpostavlja se da je napadač muškarac star oko 60 godina, ali motiv njegovog postupka za sada nije poznat.