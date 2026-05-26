Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je danas da je tanker identifikovan kao ''Olimpik lajf'', u vlasništvu kompanije sa sedištem u Atini, koji se nalazio na 60 nautičkih milja (oko 111 kilometara) od glavnog grada Omana Muskata, prijavio spoljašnju eksploziju na levoj strani broda, blizu vodene linije.

UKMTO je saopštio da su brod ''Olimpik lajf'' i njegova posada bezbedni, iako je tanker prijavio da je izvesna količina goriva iscurela u more, prenosi Rojters, navodeći da je uzrok incidenta nepoznat.

Prema podacima o praćenju brodova kompanije MarineTraffic, veliki grčki tanker za prevoz sirove nafte plovio je pored Muskata oko 07.00 časova po Griniču i izlazio iz Omanskog zaliva bez tereta.

Brod je u vlasništvu kompanije sa sedištem u Atini, nekadašnje kompanije Olimpik Menadžment koju je osnovao pokojni brodarski magnat Aristotel Onazis, objavljeno je na veb stranici Fondacije Onazis.

Kompanija Olimpik Šiping end Menadžment nije bila odmah dostupna za komentar.

