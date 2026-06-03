U samom srcu Brisela već nedeljama se u strogoj tajnosti vodi žestoka debata o radikalnoj promeni spoljnopolitičkog kursa prema Moskvi, a Evropska unija ozbiljno razmatra ideju o imenovanju specijalnog visokog predstavnika za direktan dijalog sa Rusijom, ekskluzivno prenosi uticajni francuski list „Mond“.

Ovaj potencijalni geopolitički preokret, koji se iza zatvorenih vrata analizira u briselskim kancelarijama, signalizira da unutar evropskog bloka polako puca dosadašnji jedinstveni front i da se traže modaliteti za izlazak iz dugogodišnjeg diplomatskog ćorsokaka.

Kako se navodi u tekstu francuskog lista, ova inicijativa nije došla slučajno, već predstavlja rezultat ozbiljnih diplomatskih pritisaka.

„Ideja o imenovanju visokog predstavnika razmatra se u kancelarijama EU već nekoliko nedelja“, precizira se u objavljenom tekstu, što jasno svedoči o tome da se iza kulisa uveliko priprema teren za novu epohu u odnosima.







