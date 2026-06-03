Portparol Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da iranska vojska nije odgovorna za napad na međunarodni aerodrom u Kuvajtu, istakavši da je za štetu na aerodromu odgovoran kvar američkog PVO sistema Patriot koji koristi Kuvajt.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) negirala je te tvrdnje, navodeći da je reč o "namernom, proračunatom i neopravdanom napadu", prenosi Al Džazira.

Prethodno je kuvajtsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da teritorija i vazdušni prostor te zemlje nisu korišćeni za napad "ni na jednu zemlju", čime je negiralo iranske tvrdnje da su SAD izvele poslednje napade iz Kuvajta.

Kuvajt je prethodno na razgovor pozvao otpravnika poslova ambasade Irana, nakon iranskog napada na više meta u toj zemlji, među kojima je bio i međunarodni aerodrom u Kuvajtu, u kojima je poginula jedna osoba, a ranjene su 63 osobe, prenosi Gardijan.

Zamenik ministra spoljnih poslova Kuvajta, Hamad Sulejman al Mašan je kazao da Kuvajt "kategorično odbacuje korišćenja njegove teritorije ili vazdušnog prostora u bilo kakvim neprijateljskim aktima protiv bilo koje zemlje".

On je naglasio da su "lažne iranske tvrdnje neosnovane i da se ne oslanjaju na dokaze", navodi se u saopštenju ministarstva. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije danas da Kuvajt i Bahrein snose "direktnu i jasnu odgovornost" za američke napade na iranski tanker za naftu u Ormuskom moreuzu i telekomunikacioni toranj na ostrvu Kešm i da su njihova teritorija i objekti korišćeni za podršku američkim vojnim operacijama protiv Irana.

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je prilikom poslednjeg iranskog napada na tu zemlju, tokom protekle noći i jutra presretnuto 13 balističkih raketa 17 dronova.





Brutalna iranska osveta

Kuvajtsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je video-snimke koji prikazuju razmere štete i velika razaranja na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, koji je jutros bio meta masovnog iranskog napada raketama i dronovima.

Na objavljenim snimcima vidi se prvi potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, šeik Fahd Jusef Saud al-Sabah, kako u pratnji obezbeđenja obilazi uništene lokacije i procenjuje štetu.

Video prikazuje velika oštećenja na putničkoj zgradi Terminala 1, kao i razgovore ministra sa hitnim službama i vatrogascima koji su prvi stigli na mesto napada.

U snažnom udaru Teherana poginuo je jedan indijski državljanin koji se zatekao na terminalu, dok je najmanje 63 ljudi ranjeno, prema zvaničnim kuvajtskim izvorima.







